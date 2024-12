Calciomercato.it - Isaksen fa volare la Lazio: Napoli battuto e superato in vetta

Si è chiusa la tanto attesa sfida del ‘Maradona’ tra gli Azzurri e i biancocelesti: a decidere è stato il sigillo del jolly di BaroniLaserve il bis. Dopo la larga vittoria in Coppa Italia, gli uomini di Baroni si impongono nuovamente contro il. I biancocelesti espugnano il ‘Maradona’ grazie al lampo di, che al minuto 79 capitalizza l’apertura panoramica di Noslin, trovando il gol con una precisa conclusione sul secondo palo che, complice la deviazione di Olivera, non lascia scampo a Meret.falain(LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e ilprova a prendere in mano le redini del gioco. La connessione sulla corsia destra tra Politano e McTominay porta il centrocampista Azzurro ad impegnare subito Provedel, che risponde presente.