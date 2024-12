Esports247.it - Indiana Jones and The Great Circle, il ritorno del Dottor Jones che non ci si aspettava | Recensione

and The, l’ultimo lavoro di MachineGames (le teste dietro ai moderni Wolfenstein, per capirci), si presenta davvero col botto. Abbandonando per un attimo l’ultra-violenza a doppia pistola di Wolfentstein (ma lasciando ancora dentro i cari vecchi nazisti), i ragazzi di MachineGames hanno adottato un approccio completamente diverso: stealth, puzzle, archeologia e un’ambientazione talmente curata e dettagliata da mettersi le mani nei capelli.Il gioco si apre con Indy che si aggira per il Vaticano travestito da prete e questa mini-ricostruzione open world della Città del Vaticano è forse uno dei momenti più alti del gioco in termini di sfarzo tecnico e bellezza. MachineGames ha preso le basi del design dei loro hub (già rodato nei Wolfenstein), e l’ha raffinato fino a raggiungere qualcosa di simile ai migliori livelli di Deus Ex (capolavoro dimenticato).