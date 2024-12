Bergamonews.it - Il Napoli perde con la Lazio: l’Atalanta è prima da sola in classifica

Leggi su Bergamonews.it

Dopo 15 giornate,è dain testa alladella Serie A 2024/25. Decisiva la sconfitta del, che ha perso in casa contro laed è rimasto a 32 punti, contro i 34 raccolti fino a qui dalla Dea.Si tratta dellavolta in assoluto in cui la Dea è davanti a tutti così “tardi”: nel 2022/23 la partenza sprint aveva portato al primo posto dopo sole 5 giornate, salvo però poire immediatamente terreno.Per trovare altri momenti in cuiera stata capolista alla fine della giornata – e non in modo ‘intermedio’ come capitato ad esempio il 10 novembre scorso, dopo aver battuto l’Udinese – bisogna risalire agli anni ‘4o e al 1964: in quest’ultimo caso era l’unica ad aver vinto le prime due partite.Potenzialmente in vetta ci potrebbe anche essere una tra Inter e Fiorentina: entrambe sono a 31 punti, ma con una gara in meno, lo scontro diretto sospeso dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove in campo, portando allo stop del match.