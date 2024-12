Formiche.net - Doppio scacco a Damasco. Il crollo dell’Impero di Assad e dei sogni di Putin

La caduta dinelle mani delle forze ribelli segna un punto di svolta epocale nella storia della Siria e del Medio Oriente. Voci non confermate riferiscono della presunta morte del presidente Bashar al-in un incidente aereo mentre tentava di raggiungere la base russa di Hmeimim. Con la sua morte oppure con la sua fuga dalla Siria, si chiude definitivamente un’era che ha visto la famigliaal potere per oltre mezzo secolo. La rapidità del collasso del regime ha colto di sorpresa molti osservatori internazionali. In appena dieci giorni, le forze ribelli hanno conquistato le principali città del paese ,Aleppo, Homs, e infine, mentre l’esercito governativo si disgregava e le forze iraniane si ritiravano verso l’Iraq. Unche rivela non solo la debolezza intrinseca del regime, ma anche l’impossibilità per i suoi alleati storici, Russia e Iran, di fornire un sostegno efficace.