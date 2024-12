Metropolitanmagazine.it - Damasco è caduta, Assad è fuggito: le forze ribelli a guida islamica hanno vinto

Leannunciato nella notte la conquista die la “fuga” del “tiranno” Bashar al-, riferendosi al presidente della SiriaGli insorti siriani sono ormai arrivati a, dove alcuni residentiudito sparatorie nella notte, mentre l’esercito e ledi sicurezza del Paeselasciato l’aeroporto della capitale. Hezbollah ritira le suedai dintorni della città e da Homs. Duri scontri a Homs. L’avanzata è avvenuta in dieci giorni da Idlib alla capitale, con legovernative allo sbando, non pervenute le difese di Iran e Russia. Mistero su. È sparito. Per qualcuno è già a Teheran. Riflettori sull’incontro a Doha tra Russia, Iran e Turchia.ha lasciatoin aereo, per una destinazione sconosciuta. Nel frattempo la popolazione della città ha iniziato a festeggiare per le strade la sua