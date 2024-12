Ilfattoquotidiano.it - Conte sul Nove: “La lettera mandata da Grillo al Pd? Sulle battute velenose è imbattibile. Nessuna paura sul voto degli iscritti”

“Lada Beppeal Pd?, quindi non ci metto neanche, ma il problema è serio ed è quello di un garante-fondatore che pensa di avere diritto di vita e di morte sul Movimento: è impensabile”. Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, ad ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Luca Sommi sul, ha commentato l’ultimo atto del fondatore. “Siamo una comunità adulta – ha detto– Evidentemente glinon accettano che ci sia una figura che dice cosa si può discutere e cosa no”, aggiunge. “per il nuovo? Non possiamo aver timore della democrazia. E’ assurdo dover rivotare per una clausola feudale, ma sono sicuro che una comunità matura possa rivotare per esprimere le volontà”, conclude il leader M5S.