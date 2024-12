Ilrestodelcarlino.it - Ciclogenesi sul Golfo di Genova: allerta arancione per neve sull'Appennino

La formazione di una cosiddettasuldideterminerà una fase di tempo molto perturbato nella giornata di oggi. Arpae ha diramato un’perche riguarda anche il nostro, e un’gialla per piene di fiumi, frane e vento per tutta la nostra provincia. Sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevatee zone di pianura emiliana, che assumeranno carattere nevoso (o di pioggia mista a) inizialmente anche in pianura durante le prime ore di questa mattina, per poi risalire nella mattina e assestarsi sui 300/400 metri. "Le precipitazioni previstea pianura regionale – spiega Arpae – potranno generare limitati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua e sul reticolo minore con possibili localizzati superamenti delle soglie 1.