Sport.quotidiano.net - Boxe, Angela Carini oltre le polemiche sul caso Khelif: torna e vince l’ottavo titolo italiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seregno (Monza e Brianza), 8 dicembre –sul ring e conquista per l'ottava volta ildi, mettendosi alle spalle la lunga scia diper il suo abbandono, ai Giochi, nel corso dell’incontro con l’algerina Imane. A Seregno, in occasione dei Tricolori Elite, la pugile campana ha sconfitto nella finale della categoria dei 63 chilogrammi Daniela Golino che in passato era stata tricolore nei 60 kg. Un’avversaria tutt’altro che facile da affrontare. Era da quel primo di agosto che, 26enne di Napoli, non saliva sul ring per boxare. Un giorno difficile per lei ma anche per lo sport: l'azzurra si ritirò dal torneo categoria 66 chilogrammi delle Olimpiadi di Parigi perché, come riferito al suo angolo, aveva incassato "colpi troppi forti" dall'avversaria, poi diventata campionessa olimpica.