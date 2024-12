Bayer Leverkusen-Inter due buone notizie in difesa! Le ultime – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara alla trasferta di Champions League contro il, ma Simone Inzaghi dovrà affrontare alcune incognite. Da Appiano Gentile arrivanoriguardo il reparto difensivo, sulle condizioni di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola fa il punto della situazione. GLI INFORTUNATI – La notizia principale in vista diè il graduale recupero di Francesco Acerbi, anche se il suo impiego dal primo minuto appare improbabile. Il difensore, reduce da una fase di lavoro individuale, ha seguito un programma mirato che dovrebbe portarlo a riaggregarsi al gruppo nella giornata di oggi. La sua presenza in Germania è praticamente certa, ma è più realistico immaginare un ritorno da titolare nella sfida contro la Lazio del 16 dicembre, dove potrebbe giocare da ex.