Addio Rayan, eri l’amico di tutti”

Fano, 8 dicembre 2024 – Si sono ritrovati ieri sera allo Sport Park i ragazzi del Polo 3, uniti ancora una volta nel ricordo di un compagno che non c’è più, il terzo in pochi mesi. “I ragazzi sono profondamente colpiti, non è semplice metabolizzare la morte di tre compagni in così poco tempo, né è facile da accettare”. Il riferimento della dirigente del Polo 3, Eleonora Augello, è alla scomparsa del 17enneBelhaj, studente dell’Olivetti, morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove era ricoverato da oltre un mese per una grave patologia. La notizia della sua scomparsa, comunicata alla scuola venerdì mattina dalla mamma di, è stata un ulteriore choc per gli studenti del Polo 3 che da settembre a dicembre di quest’anno hanno dettoa tre compagni: Francesco Bernabucci, 20 anni, che frequentava l’ultimo anno del Volta, morto lo scorso settembre dopo una lunga malattia; pochi giorni dopo il 14enne Tommaso Bisciari, deceduto improvvisamente a scuola per una patologia cardiaca; e ora il 17 enne, di origine tunisina e residente a Metaurilia con la famiglia, la mamma, il padre pescatore e il fratello minore, anche lui studente dell’Olivetti.