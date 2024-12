Universalmovies.it - 28 Years Later | Un breve teaser anticipa l’arrivo del trailer?

A distanza di un solo giorno dal rilascio del poster ufficiale, l’atteso 28è tornato questa sera ad allietare gli appassionati di genere.La Sony, infatti, ha rilasciato nelle ultime ore un brevissimodal forte tono criptico. Nelvideo – dura soltanto 13 secondi – si possono distinguere suoni in codice morse, si intravede un’isola misteriosa e nel finale anche uno spaventapasseri inquietante con una freccia conficcata nella testa. Secondo Deadline, il messaggio del codice morse potrebbe indicare la parola “martedì”, che si tratti del giorno del rilascio del primo verodi 28? Non resta che attendere martedì.28Il28Note di ProduzioneDanny Boyle, come noto, è stato il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia.