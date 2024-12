Zonawrestling.net - WWE: Apre il mercato trasferimenti tra i tre roster, primo passaggio da Raw a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE si prepara a chiudere bene il 2024 per poi iniziare alla grande il 2025 con lo storicodi Raw su Netflix. Le novità saranno sicuramente tante, si parla di un ritorno alle 3 ore sia per Raw che per, e una prima “rivoluzione” è iniziata già questa notte con l’apertura di una finestrache potrebbe andare a stravolgere iWWE, compreso NXT, nelle prossime settimane.Chad Gable e soci sbarcano aL’annuncio di questointerno alla WWE è stato dato da Chad Gable che, in apertura di puntata, ha interrotto a sorpresa Cody Rhodes dicendo che la finestrastava per aprire e Nick Aldis lo ha contattato per portarlo a. Ovviamente con Chad Gable è passato anche il resto degli American Made (Brutus Creed, Julius Creed e Ivy Nile).