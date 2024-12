Anteprima24.it - Vittoria sofferta per la Miwa a Taranto: i Boars ritornano al successo

Tempo di lettura: 2 minutiin esterna per laEnergia Cestistica Benevento, che si impone sulla C.J. Basketal termine di una garaed in bilico nelle fasi finali. I, dopo aver chiuso il terzo periodo sul +15, subiscono la rimonta dei locali, capaci di portarsi ad un singolo possesso di svantaggio. Nelle fasi concitate, però, la squadra di coach Parrillo si dimostra compatta, riuscendo a portare a casa due punti fondamentali ai fini della classifica. Pronti via e le due squadre trovano subito i primi canestri. Agli attacchi dei locali, larisponde con la propria coppia di lunghi Ordine-Ndour, capaci di punire ripetutamente la difesa di. Itoccano il +5 a metà quarto, ma i locali reagiscono, prima trovando il pari e poi portandosi in vantaggio, raggiungendo anche le 7 lunghezze di margine.