Un Natale da Sogno ad Avellino | Spettacoli Tradizioni Gusto e Magia per Tutta la Famiglia

Mercatini die divertimento perlain Piazza della LibertàUn mese per celebrare il clima natalizio tra mercatini,, artisti di strada, concerti e degustazioni. Questi gli ingredienti principali diChristmas Village, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio in Piazza della Libertà.L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali locali, tra cui la sindaca Laura Nargi e l’amministrazione comunale. Occasione in cui è stato presentato ufficialmente il programma dell’intera manifestazione.Grazie alla presenza degli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e degli artisti di strada La Baracca dei Buffoni glisono cominciati a gran ritmo con la testa all’insù e con tante risate.