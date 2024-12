Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio brutto tempo sulla maggior parte dell’Italia per il weekend dell’Immacolata con venti forti mareggiate pioggia freddo e neve quanto annunciato sul meteo.it Tutta colpa dell’aria artica che sta investendo il bacino del Mediterraneo dando vita a un ciclone le prime avvisaglie affermano gli esperti sembrano nel corso del pomeriggio di oggi sabato 7 quando il tempo inizierà a peggiorare dal nord ovest verso Toscana e Nord Est in serata e nottata E ora le altreè arrivata la lettera di licenziamento collettivo per 97 lavoratori per azienda di logistica che lavora per il gruppo stellanti per quale non è stata rinnovata la commessa l’azienda spiega che non vi è una soluzione alternativa come la cassa o solidarietà perché si tratta di esuberi strutturali visto che tra nuova opera in regime di monocommittenza con stellanti e non altri cantieri a cui destinare la manodopera andiamo alle vero le difese aeree russe hanno abbattuto la notte Sforza 4 droni ucraini su tre regioni del paese Lo ha reso Noto su telegram e il Ministero della Difesa Russo due velivoli senza pilota sono stati distrutti sul territorio della regione di belgorod è uno ciascuno sui territori delle regioni di astrakan e vorrei il presidente sudcoreano jong-suk cercato di imporre la legge marziale un sistema di governo in cui le leggi ordinarie 20 in vigore in uno stato vengono temporaneamente sospese e tribunali militari vengono investiti di un ampio potere giudiziario per porre fine una polarizzazione molto forte della politica nella società sud-coreana io non succhio la maestra è molto contestato eletto nel 2022 con solo lo 0 8% di scarto ha provato a risolvere le divisioni sono la democrazia ma le cose non sono andate secondo i piani Il Parlamento si prepara a votare sabato su una mozione di impeachment presentata dall’opposizione quindicesima serie Atalanta Milan finisce 21 gli orobici scavalcano almeno temporaneamente il Napoli le reti sono quelle di che tale era XII Morata al 22esimo lookman ottantasettesimo Inter Parma 3 a 1 con il gol di Dimarco barella è dura ma autorete di darmian Genoa Torino oggi alle 15 Juventus Bologna alle 18Lecce meno 45 per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rispettate i nostri compagni In collaborazione con Agenzia Italia Stampa