Truffa viaggi di nozze: coppie ingannate dall'agenzia di Sansepolcro per 22mila euro

Avevano il sogno di sposarsi alle Maldive, trascorrere lì, in quel paradiso tropicale, ilo di. E invece, dopo il saldo diall’, si sono ritrovati senza biglietto, se non quello del parcheggio vicino al tribunale dove la vicenda è arrivata: qui trehanno raccontato la loro disavventura. Al banco degli imputati ci sono invece marito e moglie, i due titolari dell’dispecializzata nel settore Wedding. Lei ha 52 anni, lui 70. Sono accusati entrambi diin concorso. L’importo totale del raggiro sarebbe di: c’è chi ha versato 3mila, chi 8mila e chi, addirittura, 10mila. Secondo la procura di Arezzo con artifizi e raggiri l’dio avrebbe fatto cadere nel tranello tutti e sei gli sfortunati che arrivavano un po’ da tutto lo stivale (Firenze, Spoleto, Rimini, ecc) per coronare il loro sogno dopo essersi scambiati le fedi.