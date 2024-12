Ilfattoquotidiano.it - Sud Corea, il presidente si scusa in tv con la nazione per la legge marziale e cerca di evitare l’impeachment. Migliaia in piazza perché lasci

Ilsudno Yoon Suk Yeol si èto con laper il caos derivante dalla proclamazione due giorni fa dellapoi bocciata dal Parlamento. In un discorso pubblico televisivo tenuto dall’ufficio presidenziale alle 10 del mattino di sabato (le 2 di notte in Italia), sette ore prima che l’Assemblea nazionale voti sulla sua mozione di impeachment, ha affermato che la scelta è stata dettata dall’urgenza che avverte avendo la responsabilità ultima del governo nazionale. “Tuttavia, il processo ha causato ansia e disagio al pubblico”, ha ammesso. Mi scuso sinceramente con i cittadini che devono essere rimasti sorpresi“. Infine ha spiegato di non voler sottrarsi “alla responsabilità legale e politica” di quanto accaduto.Il discorso delovviamente non chiude le polemiche con le opposizioni che chiedono le dimissioni.