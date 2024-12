Spazionapoli.it - Serie A, la Juve fermata dal Bologna: che assist per il Napoli! – LA CLASSIFICA

Passo falso a sorpresa dellantus contro il: la squadra di Thiago Motta non riesce più a vincere (e ilringrazia).Vigilia di campionato per il, impegnato domani sera nel big match di scena al Diego Armando Maradona contro la Lazio. Seconda sfida nel giro di pochi giorni tra le due formazioni, con i biancocelesti che godono dell’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla tripletta di Noslin. I ragazzi di Conte proveranno a vendicare la sconfitta, tentando anche di allungare sullantus, reduce da un sorprendente pareggio per mano del. La distanza diè notevole, l’servito agli azzurri è da sfruttare.ntusdal, ilringrazia e può allungare: laSi è conclusa sul risultato di 2 a 2 la sfida trantus e, di scena all’Allianz Stadium.