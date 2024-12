Liberoquotidiano.it - Se nella classifica woke "Islam" vince su "omo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nell'ipoteticagraduatoria delle prioritàapplicate al calcio, “” sta davanti ad “omosessuale”. Si parla ancora della Premier League e del paradigmatico cortocircuito in atto, innescato dall'iniziativa “Rainbow Laces”, in soldoni una fascia da capitano color arcobaleno, il vessillo dell'inclusività imposto ai club in onore di tutte le lettere che vanno a comporre LGBTQ+. Alla vigilia vi abbiamo dato conto di un caso emblematico: il cristiano Marc Guehi, capitano del Crystal Palace, scrive sulla fascetta «I love Jesus», la indossa e viene “censurato” dalla Football Association. Il musulmano Sam Morsy, capitano dell'Ipsiwch Town, invece rifiuta di indossarla, punto e stop, poiché avversa ai dettami della sua religione e la FA non ha niente da ridire. Questa la prima prova della “prioritàica”.