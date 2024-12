Scende dall’auto poi il dramma sotto gli occhi dell’amico Il tragico destino di Adela morta a 27 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ha quasi dell’assurdo la dinamica dell’ennesimo incidente, che ha tolto la vita ad una giovanissima persona.a 27per cause davvero incredibili. Lei, che era sul lato passeggero di un’automobile guidata da un suo amico, è rimasta coinvolta con quest’ultimo in un sinistro non grave. La loro vettura è finita fuori dalla carreggiata e a quel punto la ragazza è scesa dall’abitacolo.Dopo l’incidente,è quindiin seguito all’investimento di un’altra macchina, sopraggiunta pochi istanti dopo che la 27enne era scesaper cercare di comprendere probabilmente i ddell’incidente. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera. Ovviamente scioccato e devastato dal dolore colui che era insieme alla vittima.Leggi anche: Terribile incidente stradale, 18enne morto sul colpo e una donna gravissima: “Sbalzato per 30 metri”in un terribile incidente:da un’auto e viene investitaXhaferri, che era originaria dell’Albania ma viveva a Brescia, èsull’autostrada A35, vicino all’uscita di Travagliato (Brescia), esattamente tra lo svincolo di Travagliato Ovest e Travagliato Est, direzione Milano.