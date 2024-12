Romadailynews.it - Roma, controlli al Quarticciolo: tre arresti per furto e spaccio

Operazioni del V Distretto Prenestino portano a trenel quartiere: fermati un ladro e due spacciatori.A, nel quartiere, i poliziotti del V Distretto Prenestino hanno arrestato tre persone durante imirati al contrasto di furti e. Negli ultimi due mesi, le attività nella zona hanno portato complessivamente a 43, di cui 11 solo nelle ultime due settimane per reati legati agli stupefacenti.Il primo fermo ha riguardato un 25enne di origini marocchine, bloccato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per un tentatoin un’abitazione di via Giorgio Bonelli. I proprietari, grazie al sistema di videosorveglianza, hanno notato l’uomo che cercava di forzare le finestre della loro abitazione. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno sorpreso il 25enne sul posto.