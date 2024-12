Inter-news.it - Padovano: «Thuram completo, nell’Inter un solo pelo nell’uovo»

elogia, ieri in Inter-Parma autore di un altro gol in campionato. Ma l’ex giocatore intravede pure un difetto nei nerazzurri.ATTACCANTE– Su Sky Sport 24, si parla dell’Inter e soprattutto di Marcus. Di seguito qualche battuta da Michele, che non ha dubbi sul giocatore francese e sulla squadra di Simone Inzaghi: «Un attaccante molto forte, sta facendo veramente troppo bene, ha già fatto undici gol ed è messo nelle condizioni di esprimere il meglio delle sue doti. Insomma, un attaccante, bravo di testa, nel dribbling e forte fisicamente. Se vogliamo vedere ilè Lautaro Martinez. Anche ieri ha sbagliato parecchi gol e questo prima non si vedeva. L’Inter non ha una squadra forte, ma due: mi aspetto che arrivi fino in fondo perché ha tutte le caratteristiche per farlo».