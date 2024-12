Zonawrestling.net - NXT: Svelato il motivo dell’assenza di Oba Femi

La recente assenza di Obadalla NXT ha suscitato un po’ di sospetti tra i fan. Dopo l’ultima apparizione ad Halloween Havoc, dove ha perso il rematch contro Tony D’Angelo per il titolo nordamericano, online sono circolati diversi rumor: in particolare, girava voce che Oba avesse salutato tutti nel backstage, come se stesse per lasciare la compagnia – o perlomeno la NXT, in vista di un passaggio al main roster. A quanto pare, però, le cose stanno in maniera molto diversa.Visita in Nigeria e rientro vicinoCome riportato da Corey Brennan di Fightful Select, infatti, Obaha ottenuto un periodo di permesso per poter tornare nel suo paese natio, la Nigeria. Ecco ildella sua assenza, quindi, ma non dovremo aspettare molto per rivederlo: sempre secondo il report, non sarebbe infortunato e non avrebbe alcun problema di visto per tornare negli Stati Uniti, e anzi il suo rientro sarebbe vicino, anche se non è stata fornita una data precisa.