Ilfattoquotidiano.it - Napoli, pugni e sputi contro il deputato di Avs Emilio Borrelli durante una diretta contro i parcheggiatori abusivi

Lo hanno aggreditounasocial a Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere di Forcella a. IlAvs Francescoè stato preso a, un colpo gli ha rotto gli occhiali.era lì per documentare con un video una delle sue battaglieil fenomeno dei: piccoli locali fronte strada che però gestiscono anche la sosta di auto lasciate in mezzo alla strada.Il parlamentare è stato vittima di una vera e propria aggressione collettiva di personaggi vicini ai gestori del parcheggio ‘Spacca’, cheritiene collegati alla camorra, come ha più volte ripetutoil video. La scorta e decine di agenti di polizia intervenutiil trambusto hanno scongiurato conseguenze peggiori, ma la tensione è durata a lungo.