L’opera di Natale fatta dai ragazzi | Non è un sacrificio felici di stare qui

Quando l’arte e la creatività chiamano, i giovani di talento rispondono sempre. È successo a Fermo, l’idea è di William Timi, artista e restauratore, che ogni anno realizza un angolo delin città, tra laboratori e momenti d’arte appunto. William sognava di coinvolgere gli studenti del liceo artistico, ci ha studiato anche lui nella sede di Porto San Giorgio, e quest’anno il sogno è diventato realtà: "Sono stato a scuola ad incontrare idella sezione arti figurativi, ho raccontato loro che dovevo realizzare sotto palazzo dei priori un interno a tema, dedicato a Aladino, alla grotta, alle magie di quella storia. Abbiamo spiegato, d’intesa con la dirigente Corradini, che non c’era tempo e modo per organizzare un’esperienza valida come crediti formativi e allora ho chiesto se volessero venire a darmi una mana, per fare esperienza ma per puro volontariato".