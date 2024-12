Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: Vonn alle spalle di Brignone e Bassino nella prima discesa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 Lindseyè 24ma a 1.44. Sarà una lunga strada. Questa mattina lo aveva scritto sui social: “Non sono ancora al 100%, sarà una gara pernarmi e testare i materiali“.17.07 PARTITA LINDSEY! L’americana riporta indietro le lancette dell’orologio. E’ una sfida bellissima ed affascinante.17.06 La prossima a partire sarà Lindsey.17.05 Vicky Bernardi 31ma a 1.80.17.03 Ancora 5 atlete, poi toccherà a Lindsey.Torna in gara a 40 anni. La sua ultima apparizione in Coppa del Mondo risale al superG di Cortina nel gennaio 2019. Quasi 6 anni fa.17.01 Roberta Melesi 29ma a 2.17.17.00 Attenzione amici, si avvicina il grande momento. Lindseyscalpita.Ci regalerà subito una magia?16.58 Pirovano resta sesta, decima Nadia Delago, 14ma, 16ma