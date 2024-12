Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Sainz svetta nella Q1, Leclerc dietro alle McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Colapinto ottiene il suo crono e sale in dodicesima posizione a 0.425 dalla vetta, distacchi davvero minimi.15.13dunque ha trovato un’ottima prestazione in 1:23.487 a precedere Max Verstappen di 0.029, mentre lein quarta e quinta posizione con Piastri e Norris, precedendono. Charles rientra in pista per trovare feeling.15.12 Dopo questo primo time-attack,comanda con il crono di 1:23.487 a precedere di 0.029 Verstappen e di 0.145 un sorprendente Magnussen. Quarto Verstappen a 0.153, davanti a Piastri (+0.153) e a Norris (+0.195).è sesto a 0.222 dal compagno di squadra.15.10e Verstappen entrano ai box, mentre Russell ottiene solo l’ottavo crono a 0.306, mentre Hamilton è nono a 0.400.15.09 Piastri e Norris si piazzano in quarta e quinta posizione a 0.