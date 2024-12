Lanazione.it - La sessione di mercato porta due nuovi innesti

PISTOIA Si sono fatti attendere per un paio di giorni, con gli accordi di fatto definiti pur senza l’ufficialità da parte del club, ma una volta sciolti anche gli ultimi nodi burocratici, i primi due acquisti delinvernale sono stati annunciati dalla Pistoiese. Entrambi glisono giovani che andranno a rinforzare il pacchetto delle quote, col club che nelle prossime settimane continuerà a muoversi per inserire in organico un paio di pezzi pesanti che possano alzare ulteriormente il livello del gruppo arancione. I duearrivati rispondono ai nomi di Mateo Stickler e Angelo Foresta. Il primo, classe 2005, è un esterno di fascia che nei suoi trascorsi giovanili ha agito anche da attaccante, salvo poi abbassare di qualche metro il proprio raggio d’azione. Stickler arriva alla Pistoiese dopo essersi svincolato dall’Empoli, con cui si è allenato nella prima metà di stagione senza collezionare minuti in campo, mentre lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie D con la maglia del Prato, raccogliendo 32 presenze.