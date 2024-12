La lezione di Baku | progressi impossibili senza ridurre il peso della lobby fossile

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivo ManzoRedazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 28 novembre 2024.La denuncia dei Paesi vulnerabili per gli scarsi risultatiCop 29 si mescola con quella delle Ong, entrambi chiedono maggiore trasparenza. Kick big polluters out: “1773 lobbisti delpresenti in Azerbaijan”.“Siamo venuti in buona fede, con a cuore la sicurezza delle nostre comunità e il benessere del mondo. Eppure, abbiamo visto il peggio dell’opportunismo politico qui a questa Cop, così si gioca con la vita delle persone più vulnerabili del mondo. Gli interessi delle industrie dei combustibili fossili sono stati determinanti per bloccare il progresso e minare gli obiettivi multilaterali per i quali abbiamo lavorato.