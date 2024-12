Metropolitanmagazine.it - Iperborea, la casa editrice perfetta per immergersi in atmosfere invernali e fiabesche: la bellezza della letteratura nord-europea

Leggi su Metropolitanmagazine.it

indipendente fondata nel 1987 da Emilia Lodigiani, l’obiettivo diè divulgare la. Le proposte letterarie di questamolto amata presentano un’altissima qualità e un’ampia varietà di scelta per via delle collane proposte che spaziano da autori classici a una narrazione più contemporanea.è laper questo periodo dell’anno, quando decorazioni e ornamenti sfavillanti iniziano a spuntare per le strade e anticipano l’imminente arrivo delle vacanze natalizie e del gelo pungente che porta con sé il solstizio d’inverno.e incantate con laFoto tratta dal profilo Facebook ufficiale di©Freddo pungente, un camino acceso, la neve che scende o la pioggia che riga i vetri mentre fuori tutto gela.