Thesocialpost.it - Incidente per Michail Antonio: il West Ham in ansia per il suo attaccante

Auto distrutta e immagini impressionanti: il mondo del calcio si stringe attorno aGregorydelHam United, rimasto coinvolto in un gravestradale. Il giocatore giamaicano, noto per essere uno dei simboli del club londinese, era a bordo della sua auto al momento dello schianto.Il comunicato delHamIl club ha confermato l’accaduto con una nota ufficiale: “IlHam United può confermare che l’è rimasto coinvolto oggi in unstradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il club sono rivolti a, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito.”Il silenzio attorno alla dinamica dell’e alle condizioni dilascia trasparire preoccupazione.