In Malawi l'intelligenza artificiale riscrive il confine tra tecnologia e umanità

, spesso associata a derive discutibili come la proliferazione di fake news o la manipolazione delle immagini, trova inun’applicazione cheiltra. Nell’Area 25 Health Centre di Lilongwe, un software di monitoraggio fetale non solo supporta il personale medico, ma ha permesso di ridurre dell’82 per cento i decessi neonatali in soli tre anni. È un dato che non può essere letto con leggerezza: è la dimostrazione concreta di come l’innovazione, quando adattata alle realtà locali, possa trasformare un sistema sanitario fragile in uno strumento di salvezza.Investimenti non solo tecnologici, ma anche formativiIlè tra i Paesi con il più alto tasso di mortalità neonatale al mondo. La carenza cronica di personale qualificato è una realtà strutturale: meno di quattro ginecologi per milione di abitanti lasciano la maggior parte delle gravidanze e dei parti in mano a infermieri e ostetriche, spesso costretti a operare senza strumenti diagnostici adeguati.