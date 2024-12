Ilrestodelcarlino.it - Halley e Recanati non vogliono fermarsi

CIVITANOVA È un momento difficile per la Virtus Civitanova che da quattro turni non riesce a muovere la classifica e domani dovrà fare i conti con Loreto Pesaro, una delle formazioni in testa alla B interregionale. Si gioca alle 18 a Civitanova. "È una partita – riflette Massimiliano Domizioli, coach della Virtus – che arriva in un periodo per noi difficile, attraversiamo un momento in cui siamo meno performanti rispetto a qualche tempo fa, ma dobbiamo reagire in casa pur consapevoli di avere di fronte un avversario di valore". Servirà una prestazione attenta. "Dovremo anche giocare con continuità per 40 minuti mettendo la giusta energia e mentalità. Di fronte avremo una squadra i cui buoni risultati sono frutto di un gioco d’assieme pur avendo individualità di spicco, dovremo quindi affrontare il loro modo di stare in campo piuttosto che il singolo".