Metropolitanmagazine.it - Georgescu accusa la Corte costituzionale dopo l’annullamento del voto: “È un colpo di Stato, farò ricorso”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Calin, il candidato di estrema destra che ha vinto a sorpresa il primo turno delle presidenziali in Romania, ha definito “undi” la decisione delladi annullare il risultato del. La decisione è stata presa a meno di 48 ore dal ballottaggio dell’8 dicembre che non avrà luogo.“Loromeno ha preso la democrazia e l’ha calpestata. La decisione dellarappresenta molto di più di una controversia giuridica. È ufficialmente undi“, ha dettoin serata, come riferito dai media a Bucarest“In unodel genere non si può più parlare di giustizia, ma di fatto, si parla di una simulazione che tradisce i principi della democrazia. La democrazia non è negoziabile”, ha aggiuntoin un intervento sulla tv privata Realitatea.