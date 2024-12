Metropolitanmagazine.it - Corea del Sud, Yoon si scusa, ma non si dimette: oggi il voto sull’impeachment

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Suk Yeol ha finalmente interrotto il suo silenzio e si èto per aver proclamato la legge marziale, ma non per dare le dimissioni, rimettendo così il suo destino politico alla volontà dei suoi compagni di partito. Nel corso di un breve discorso alla nazione trasmesso dalla Tv,ha riassunto quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, ha giustificato la sua decisione con la sua «disperazione» come presidente e non ha convinto nessuno.Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung è stato molto duro verso di lui. Il numero uno del Democratic Party ha definito il discorso «molto deludente» e ha promesso di continuare a spingere per l’impeachment del presidente. «Il più grande pericolo per ladel Sud in questo momento è lui», ha dichiarato Lee. Parole pesanti, se uno pensa che al di là del confine con ladel Nord c’è un dittatore armato di armi nucleari e missili balistici.