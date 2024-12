Lanazione.it - Cena di beneficenza a Montecchio per la Caritas

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 dicembre 2024 – Unadal gusto diErano oltre 800 le persone presenti ieri sera alla Polisportiva diVesponi per ladiin favore della, il tradizionale evento conviviale giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. In un clima di fraternità e aggregazione, partecipanti di tutte le età, giovani, anziani e famiglie con bambini hanno dato il proprio contributo a una serata “dal gusto di”. Privati, aziende, associazioni, rioni, circoli e parrocchie, tutti insieme per un unico obiettivo: sostenere, con il ricavato della, le famiglie in difficoltà seguite dal Centro d’ascolto della. Unasemplice ma autentica, che ha visto dar fondo alle abbondanti scorte di cibo e sfruttare ogni centimetro di spazio disponibile nella struttura della PolisportivaVesponi.