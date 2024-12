Lanazione.it - “Caramba: il maestro del costume nella Giostra del Saracino”, la mostra

Arezzo,7 dicembre 2024 – Alle ore 11.00, nel Chiostro del Palazzo Comunale, taglio del nastro sulle note dei Musici dellae con i fanti di Signa Arretii per la: ildeldel”. Nel novantesimo anniversario della realizzazione degli abiti giostreschi creati dalle mani di Luigi Sapelli, in arte, il Comune di Arezzo, attraverso l'Ufficio Politiche Culturali e Turistichedele in collaborazione con il Consiglio della, ha voluto rendere omaggio al grande costumista con un allestimento delle sue creazioni e un annullo filatelico speciale all'interno del percorso espositivo “I Colori della” che ospita abiti, cimeli, accessori, postazioni interattive e una stanza immersiva per approfondire ogni aspetto legato al