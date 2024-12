Ilgiorno.it - Blitz alle case popolari dell’Aler. Sgomberati quattro abusivi: "Non c’è spazio per chi occupa"

Dopo le denunce dei residenti e le sollecitazioni del gruppo consiliare del Pd, la polizia locale ha effettuato una serie di controlli nelledella città, nello specifico tra via Fusè e via Boccherini, dove era stata segnalata la presenza di alcuninti. Al termine dell’operazione, gli agenti hanno identificato e denunciato perzione abusiva di edificisoggetti, due italiani e due egiziani senza fissa dimora. Iavevanoto un’abitazione al pianterreno di via Boccherini, entrando da una finestra che avevano forzato, nonostante le pessime condizioni dell’alloggio fossero note da tempo. "L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di supporto per il recupero e la riassegnazione degli alloggi, destinati a soddisfare le necessità abitative delle persone in regola con le normative di accesso, basate su graduatorie – commenta l’assessore Chiara Bonomi -.