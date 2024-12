Iltempo.it - Warner piomba sul Festival: "Qualsiasi cifra", l'indiscrezione clamorosa

Per il Tar della Liguria è "illegittimo l'affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell'organizzazione del", e per le prossime edizioni a partire dal 2026 si dovrà procedere "con una gara aperta agli operatori del settore". E suldi SanremoBros: dal colosso di Discovery finora regna il silenzio anche se a quanto trapela la kermesse interessa moltissimo, riporta LaPresse secondo cui l'emittente sarebbe "pronta ainvestimento economico" pur di riproporre dal 2026 ilcon il grande ritorno di Amadeus, ma sul Nove. Il conduttore, passato a Discovery dopo aver diretto e condotto le ultime 5 edizioni delcon la Rai, sul caso della sentenza Tar Liguria non ha ancora voluto rilasciare dichiarazioni, soprattutto per rispetto nei confronti dell'amico e collega Carlo Conti oltre che per la sua ex azienda.