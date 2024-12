Anteprima24.it - VIDEO/ L’attaccante Rocco Costantino a Punto C: “Tra Benevento e Avellino puntavo sul Catania”

Tempo di lettura: 2 minutiOspite diC, il format di Anteprima 24 sul torneo di terza serie,, attaccante di proprietà delma in questa stagione in prestito alla Lucchese nel girone B dove il cammino della compagine toscana fino ad ora ha avuto troppi alti e bassi: “Sicuramente – ha detto – siamo un po’ difficoltà ma le prestazioni da parte mia e dei miei compagni ci sono sempre state. Si tratta di un girone difficile ed equilibrato con tante formazioni in pochi punti. Cosa non sta funzionando al meglio alla mia ex squadra? Ora non sta a me dirlo perché adesso non sono un loro calciatore, sono in prestito alla Lucchese. Posso dire che sono stato sei mesi lì e ho trovato una piazza calorosissima. Si percepisce sul viso della gente che ha voglia di ritornare su quei campi che appartengono a quella realtà.