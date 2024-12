Una morte orrenda Cinema in lutto per la scomparsa dell’attrice Aveva 33 anni la scoperta sulla causa del decesso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragica fine ha colpito un’attrice dopo cheingerito una pozione contenente il veleno di una rana conosciuta come Kambo. La star stava partecipando a un “rituale di purificazione” in cui una sostanza derivata dalla rana scimmia gigante viene utilizzata per i suoi effetti allucinogeni. La pozione, che induce vomito e diarrea incontrollabile, è considerata da alcuni partecipanti al ritiro come un rimedio per purificare l’organismo. Si dice che sia 40 volte più potente della morfina.Tuttavia, dopo aver consumato la pozione, l’attrice ha iniziato a manifestare spasmi in tutto il corpo. Secondo i resoconti locali a Durango, nel Messico settentrionale, è morta poche ore dopo essere stata trasportata in ospedale, dove è stata assistita dai medici della Croce Rossa. Non è ancora stato confermato se la suasia statata direttamente dal veleno o se abbia innescato un’insufficienza d’organo.