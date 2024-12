Movieplayer.it - Todd Haynes parla dell'abbandono di Joaquin Phoenix del suo prossimo film

ha commentato per la prima volta l'improvvisodidel suo, avvenuto a soli cinque giorni dall'inizioe riprese. Il registahato per la prima volta'improvvisoda parte didel suo, un episodio che ha sconvolto la produzione. Durante una conversazione al MarrakechFestival, lo scorso venerdì,è stato intervistato sul progetto, che inizialmente aveva deciso di non commentare. Tuttavia, il regista ha rilasciato una breve dichiarazione.: una star si candida a prendere il suo posto nel romance gay diCosa ha detto il regista "Quello che è successo quest'estate è stato difficile", ha detto, riferendosi al fatto cheha abbandonato il .