Thesocialpost.it - TikTok perde la causa con gli Usa: rischio spegnimento per il social, la data per il ricorso

Leggi su Thesocialpost.it

si trova in una situazione critica negli Stati Uniti e rischia di essere disattivato. Il popolarenetwork cinese potrebbe cessare di operare se la sua proprietà non verrà ceduta entro il 19 gennaio. Questo scenario è emerso dopo cheha perso undavanti alla corte d’appello di Washington, in seguito a una legge firmata da Joe Biden lo scorso aprile.Leggi anche: Ricoverata per un infarto, muore per un’infezione: maxi-risarcimento da 1,2 milioni alla famigliaLa corte ha sostenuto la posizione del dipartimento di Giustizia, stabilendo che il governo americano ha il diritto di vietare la piattaforma per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità temono chepossa essere utilizzato dal governo cinese per raccogliere informazioni sugli utenti americani o per influenzare il dibattito pubblico.