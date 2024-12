The Truck la spiegazione del finale | Han Jeong-won e Noh In-ji finiscono insieme?

Leggi su Cinefilos.it

The, ladel: Han-won e Noh In-ji?Il melodramma coreano di Netflix The Trunk si conclude con la rivelazione dell’identità dell’assassino e con la risoluzione dei problemi di relazione tra Han-won e Noh In-ji. La serie si prepara al grancolmando lentamente il divario tra il produttore musicale e la sua finta moglie, che riescono a superare il disagio iniziale e a realizzare i loro veri sentimenti. Tuttavia, diversi ostacoli si manifestano attraverso la gelosa ex moglie di-won, Lee Seo-yeon, che tenta di costringere il suo ex amante in una varietà di modi tossici. Nei momenti finali, i due raggiungono un certo livello di chiusura nonostante non si siano guardati negli occhi fin dall’inizio. L’inversione dei ruoli nella relazione si manifesta anche in altre parti della storia, che si conclude con una scena ambigua che lascia in sospeso il destino di-won e In-ji.