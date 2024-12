.com - Terza Categoria / Il programma della decima giornata del girone C

Doppio derby Junior Jesina-Largo Europa e Valle Del Giano-Fabriano, il big match Urbanitas Apiro-Maiolati Pianello, l’Atletico 2008 tenta la vetta al Santilli: tutte sulladelC diVALLESINA, 6 dicembre 2024 – Dopo i sedicesimi di Coppa Marche, arriva un’altradi, con ilC in procinto di disputare il decimo turno del suo campionato.Le prime nove giornate sono state un’introduzione a ciò che ci dobbiamo aspettare da qui in avanti, ma ora manca poco alla sosta natalizia ed è in questo momento che le varie squadre devono cercare di dare una direzione ben precisa al loro campionato, cercando di confermare quanto fatto o provando a ribaltare le sorti dell’intero torneo per passare un Natale felice dal punto di vista sportivo.