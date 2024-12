Sport.quotidiano.net - Ternana, Abate ’inventore’. La difesa da ridisegnare

Due cambi obbligati ine nessun recuperato per una sfida molto insidiosa. E un pescarese d.o.c. sulla strada delle Fere. Domani a Piancastagnaio il tecnico rossoverde Ignaziodovrà schierare un reparto arretrato senza lo squalificato Capuano e l’infortunato Tito. Maestrelli e Martella sono dunque pronti a far parte dell’undici. Nell’eventuale 4-2-3-1 Casasola avrà il consueto compito di alternare il lavoro sulla corsia destra dicon la fase di spinta in mediana. Restano out Corradini (reduce dall’intervento alla mano) e Mattheus (distorsione alla caviglia). La rifinitura è in programma alle 11 odierne al "Taddei" a porte chiuse.sarà in conferenza alle 13 e proveremo a intuire se ci saranno altre novità, anche in relazione alle caratteristiche della Pianese, (in casa 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, 13 gol realizzati, 7 subìti).