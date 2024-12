Ilgiorno.it - Studente rapinato e accoltellato: "Il branco ha minacciato di tornare"

di Simona Ballatore e Marianna Vazzana "Sono venuto a prendere mio figlio a scuola perché così mi sento più tranquillo. Non si sa mai: preferisco fare così, dopo quello che è successo ieri (mercoledì per chi legge, ndr)". A dirlo è il padre di un diciottenne,dell’Istituto Severi Correnti. Tra le auto di alcuni genitori in attesa, qualche minuto prima delle 14 – l’orario d’uscita dei più grandi – si vede anche una Volante impegnata a perlustrare il perimetro del complesso scolastico tra corso Sempione e CityLife. Mezz’ora prima, un’altra auto della polizia stazionava in cortile. Presenti pure agenti in borghese sul marciapiedi. Un monitoraggio scattato dopo la rapina con accoltellamento del giorno precedente ai danni di unodiciassettenne, a due passi da scuola. Episodio che secondo le testimonianze di alcuni ragazzi, raccolte ieri dal Giorno in via Alcuino, sarebbe stato preceduto da due antefatti: "Lunedì lo stesso gruppo di aggressori si era presentato davanti all’uscita laterale.