Iodonna.it - "Storia di Maria" non convince del tutto, ma contiene un magnifico Anthony Hopkins nei panni di Erode

È possibile raccontare per immagini e in forma nuova le pagine delle sacre scritture?di, il kolossal biblico disponibile da oggi su Netflix, cerca di trovare nuova linfa a questa immutabile base narrativa, mettendo al centro del racconto non la vita di Gesù ma la biografia didi Nazareth, un romanzo di formazione di una figura femminile rivoluzionaria. Nonostante la maestosa presenza dineidi, il risultato non è tra i più esaltanti. Film e serie: cosa vedere su Netflix a dicembre 2024 X Leggi anche › Perché la Bibbia non smette di parlare di noi.