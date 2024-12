Lapresse.it - Stellantis, Schlein: “Trasnova altro segnale di smobilitazione dall’Italia”

Leggi su Lapresse.it

La segretaria del Partito democratico, Elly, questa mattina ha incontrato i lavoratori di, che questa mattina hanno ricevuto la lettera di licenziamento collettivo dopo il mancato rinnovo della commessa condavanti ai cancelli dello stabilimentodi Pomigliano d’Arco (Napoli). “Quello di cui siamo preoccupati come Partito democratico, e l’abbiamo denunciato in questa settimana stando accanto ai lavoratori, è che questo sia il, che si aggiunge a tanti altri, didida questo paese”, ha dettoche ha poi aggiunto: “Abbiamo visto chiusure, abbiamo visto Grugliasco, Maserati. Abbiamo visto la vendita di Comau a un fondo investimenti internazionale. Sono questioni che abbiamo portato anche nell’audizione con l’ormai ex ad Tavares su cui ancora aspettiamo risposte concrete”.