Notizie.com - Stellantis, 97 lettere di licenziamento prima di Natale: la rabbia degli operai Trasnova e la crisi dell’automotive

, 97diarrivate via mail ai lavoratori di. Lae la delusionedi.La notizia era nell’aria da alcune settimane e dai primi di dicembre glidi Pomigliano d’Arco sono riuniti in presidio permanente fuori dalla fabbrica per manifestare contro la scadenza della commessa prevista per il 31 dicembre. Proprio lo stabilimento in provincia di Napoli è quello più colpito, con 54 licenziamenti., 97didi: lae la(Ansa Foto) – notizie.comLa lettera dicollettivo è arrivata a 97 lavoratori dell’azienda logistica, che lavora per il gruppo, alla quale non è stata rinnovata la commessa che scade il 31 dicembre 2024.